SosTravel, Gross Booking Value vola a inizio anno dopo 2022 in miglioramento

SosTravel.com

(Teleborsa) -, società che opera nel mercato dei servizi di assistenza al viaggiatore e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso ilconpari a 17,118 milioni di euro, in crescita del 50% rispetto al dato proforma 2021, grazie all'incremento della vendita dei pacchetti vacanza (servizi di prenotazione e Private Label) e della fornitura di servizi proprietari di lost luggage concierge.L'passa da negativi 27 mila euro del proforma al 31 dicembre 2021 a positivi 23 mila euro al 31 dicembre 2022, con la società che sottolinea come non sia cresciuto in proporzione con i ricavi in ragione dei maggiori costi per fusione con Digital Destination Company e maggiori spese di marketing per il lancio delle offerte Private Label in Sardegna e Kenya. Ilè pari a negativi -616 mila euro, in miglioramento della perdita proforma 2021 pari a -1.180 mila euro."I risultati finanziari del 2022 confermano che la visione di creare la più grande piattaforma italiana di digital travel sta funzionando - ha commentato il- Sempre più viaggiatori prenotano le vacanze sulle nostre piattaforme online, e usufruiscono di servizi di travel technology attraverso le nostre app".Laal 31 dicembre 2022 (cassa) pari a -29 mila euro risulta in contrazione rispetto al dato proforma al 31 dicembre 2021 pari a -1.809 mila euro, principalmente a causa dei costi sostenuti per la fusione (479 mila euro) e da variazioni nel capitale circolante per la restante parte.SosTravel.com ha comunicato che, nel periodo intercorso, è stata registrata unaoperativa e finanziaria."I risultati dial 27 marzo 2023, pari a 5,53 milioni di euro (in crescita dell'80%) e servizi proprietari a +107% sul periodo, sono il frutto della performance delle prime campagne vendite sull'estate 2023 - ha detto l'- E del grande successo riscosso dai prodotti Private Label su Sardegna e Kenya. In particolare, il Jumbo Resort sta ricevendo maggiori prenotazioni del previsto, grazie all'accordo con Eden Viaggi, gruppo Alpitour, tour operator italiano leader di mercato. Corrono anche i servizi proprietari di travel tech, come il Lost Luggage Concierge, in crescita del 107% rispetto allo stesso periodo del 2022".