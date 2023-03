Terna: al via la terza edizione di Terna Ideas, il programma di imprenditorialità aziendale sull’innovazione

Terna

(Teleborsa) - Al via la terza edizione di ‘’, il programma didedicato alle persone dicon l’obiettivo di identificare soluzioni innovative per contribuire al rafforzamento del ruolo del Gruppo quale regista della transizione energetica.In questala società guidata da Stefano Donnarumma punta a trovare nuove idee coerenti con le ambizioni che guidano la strategia del Gruppo. Ai partecipanti si chiederà di guardare al futuro e proporre le proprie idee su come gestire l’evoluzione delincrementare le prestazioni e la resilienza delle reti di trasmissione, aumentare l’efficienza e ridurre al massimo i rischi derivanti dalle attività diaffrontare al meglio le nuove modalità di lavoro aiutando a creare un’azienda in cui sempre più al cui centro ci sono le persone; il tutto con particolare attenzione allae allacome fattori chiave dell’attività di Terna a favore di una transizione giusta che crei valore e benefici per l’azienda, per i suoi stakeholder e per il sistema circostante.Quest’anno, inoltre, la ricerca dellesarà ancora più capillare sul territorio e mirerà al coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali presenti sul territorio nazionale: in particolare, sono previsti incontri dedicati alle persone dellele sedi del Gruppo dislocate in tutto il Paese, dove lavorano prevalentemente tecnici e operativi che possono concretamente contribuire alla generazione delle migliori soluzioni per ottimizzare il business di Terna e le attività di gestione e manutenzione della rete.Come nelle precedenti edizioni diil Gruppo sosterrà le migliori iniziative trasformandole in veri e propri progetti in grado di generare valore aggiunto per le attività aziendali.‘Terna Ideas - Corporate Entrepreneurship’ mette al centro le persone del Gruppo dando ai lavoratori la possibilità di esprimersi come imprenditori, incoraggiando il loro potenziale e valorizzandonecon un coinvolgimento attivo e partecipativo. Il programma, lanciato per la prima volta nel 2021, ha visto nelle precedenti due edizioni la partecipazione attiva di 640 persone del Gruppo Terna. Nei due anni sono state 228 le idee complessivamente pubblicate, di cui 24 hanno seguito unodidedicato. Per le sette idee vincitrici, tre nel 2021 e quattro nel 2022, si è aperta poi la strada dello sviluppo progettuale. Lo scorso anno, inoltre, la piattaforma di Terna Ideas (ternaideas.terna.it) si è trasformata in uno strumento diaperto anche all’ecosistema esterno. Proprio su questo spazio virtuale, Terna ha lanciato una challenge sul tema della ‘’, per la ricerca di soluzioni in grado di valorizzare il patrimonio dati aziendale e per supportare le attività nell’ambito della manutenzione predittiva e del monitoraggio delle infrastrutture elettriche.L’innovazione, tecnologica, di processo e culturale, è uno dei pilastri su cui si basa ildi Terna. Per rispondere alla crescente complessità del sistema elettrico, caratterizzato sempre più dall’integrazione di fonti rinnovabili, nell’aggiornamento della società che gestisce la rete di trasmissione nazionale ha previsto circa 1,2 miliardi di investimenti dedicati all’innovazione e alla digitalizzazione, dei 10 miliardi complessivi. In particolare, Terna si concentrerà sulle soluzioni più tecnologiche per il controllo da remoto dellee delle infrastrutture di trasmissione, grazie all’utilizzo di sensori, sistemi di monitoraggio e diagnostica, anche predittiva, realtà virtuale e intelligenza artificiale, per migliorare la sicurezza, l’affidabilità e la resilienza delle reti elettriche, a beneficio anche dei territori.