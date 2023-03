Tesoro colloca 5,5 miliardi di BTP, domanda supera offerta

(Teleborsa) - Il Tesoro ha assegnato in asta tutti gli, con un rendimento in calo al 2,02% dal 2,19% del collocamento di febbraio. La domanda è stata pari a 1,37 volte l'importo offerto.Venduti anche, con un rendimento in discesa al 3,29% dal 3,67%. Richieste per 4,057 miliardi e un rapporto di copertura di 1,48.Collocati, infine,, scadenza 2024, ad un tasso del 3,10%. La domanda a raggiunto 2,38 miliardi con un rapporto di copertura di 1,90.