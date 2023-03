ATON Green Storage, Alantra aumenta target price e conferma Buy

Alantra

ATON Green Storage

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (da 9,4 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo dei sistemi di accumulo di energia per impianti fotovoltaici, mantenendo il giudizio sul titolo a. La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati del 2022 "Ancora una volta ATON ha fornito, superando le stime di P&L su tutta la linea, crescendo a tassi high-double-digit - si legge in una nota - Al contrario, il nuovo debito è risultato superiore alle aspettative, a causa dell'assorbimento di capitale circolante netto. In qualità di protagonista nel panorama italiano della transizione energetica, il gruppo è stato fortemente(come Bonus 110 e Sconto in Fattura), che stanno entrando in un periodo di graduale estinzione. Tuttavia, riteniamo che obiettivi ambiziosi in Italia e nell'UE dovrebbero innescare un'ulteriore crescita negli anni a venire".Gli analisti hannodi top line e EBITDA FY23/FY24, rispettivamente del 24%/34% e del 23%/33%, ipotizzando una crescita piatta nel 2023 (come conseguenza della graduale eliminazione degli incentivi fiscali) e un ritorno a a doppia cifra nel 2024. Ciò potrebbe anche avere un impatto negativo sulla redditività, con, viene sottolineato.