Farmaè, Stifel abbassa target price e conferma Buy

Farmaè

(Teleborsa) - Stifel ha abbassato aper azione (da 16 euro) il suosu, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan e attiva nell'e-retailing di prodotti per la salute e il benessere, mantenendo ilsul titolo a. La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati del 2022 e il nuovo Piano Industriale.Gli analisti evidenziano che Farmaè ha riportato vendite in linea con i preliminari di febbraio e una, a causa di maggiori costi di distribuzione e G&A. Stifel parla, inoltre, di "una serie ambiziosa di obiettivi finanziari per il 2025"."Confermiamo le nostre stime di vendita FY-23/24 (+17% 2023-24 CAGR) mentre riduciamo le nostre previsioni EBITDA FY-23/24 del 20% a causa dei maggiori costi operativi che compensano i guadagni GM dovuti al mix di prezzi - si legge in una nota - Sebbene apprezziamo la nuova strategia annunciata,, in attesa di un delivery da parte del management a medio termine".