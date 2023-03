ILPRA, utile 2022 sale a 6,5 milioni. Dividendo pari a 0,12 euro

Ilpra

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore del packaging, ha chiuso il 2022 conpari a 48,7 milioni di euro (+15,3% sul 2021), unpari a 11,2 milioni di euro (+24,6%) e unpari a 6,5 milioni di euro (+22,8%)."Chiudiamo un altro anno record per il nostro gruppo, che- ha commentato l'- Il maggior peso dei ricavi esteri, che si attestano al 62% del totale e l'efficientamento dell'attività produttiva consentono una crescita a livello di EBITDA che si attesta a 11,2 milioni, con un indebitamento finanziario netto cash positive di 3,5 milioni: numeri che consentono di confermare per il terzo anno consecutivo la distribuzione di dividendi"."La(17,3 milioni), le prospettive incoraggianti per il nostro settore secondo le stime UCIMA, le azioni poste in essere per rendere la società autonoma dal punto di vista energetico (tramite l'installazione di pannelli solari e la trasformazione del parco auto in auto ibride a basso consumo di carburante) e gli accordi commerciali chiusi per garantire l'approvvigionamento di materie prime e di materiale elettronico, ci consentono di guardare con fiducia a una positiva performance per il 2023", ha aggiunto.Il CdA ha deliberato dilordo pari a 0,12 euro (+20% yoy, 32% pay-out ratio, 2,8% dividend yield)La, pari a 0,06 euro per azione ordinaria, verrà posta in pagamento a decorrere dal 17 maggio 2023, con data stacco cedola n. 4 il 15 maggio 2023 (ex date) e record date il 16 maggio 2023. La, pari a 0,06 euro per azione ordinaria, verrà posta in pagamento a decorrere dal 18 ottobre 2023, con data stacco cedola n. 4 il 16 ottobre 2023 (ex date) e record date il 17 ottobre 2023.