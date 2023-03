Marzocchi Pompe, utile 2022 sale a 2 milioni. Dividendo di 0,15 euro

Marzocchi Pompe

(Teleborsa) -, azienda quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo delle pompe e motori ad ingranaggi ad elevate prestazioni, ha chiuso ilconpari a 48,5 milioni di euro, in aumento del 19,7% rispetto al dato 2021 e pari al massimo storico raggiunto dal gruppo. L'è aumentato del 5,6% a 7,6 milioni di euro, con l'incremento più contenuto rispetto alla crescita del fatturato che è riconducibile all'inerzia insita nel ribaltamento sui prezzi di vendita degli aumenti dei costi avuti nel corso dell'anno. L'è stato pari al 15,4%, in leggero calo rispetto al 2021 (16,4%).L'è pari a 2 milioni di euro, in aumento del 23% rispetto a 1,6 milioni nel 2021 e vs. 0,23 milioni nel 2020, con un utile pari ad 0,30 euro per azione."Siamo molto soddisfatti dei risultati che abbiamo conseguito nel 2022, i migliori in termini di volumi nella storia dell'azienda - ha commentato l'AD- Sono stati resi possibili grazie alla, che come di consueto ha saputo cogliere prontamente le tante opportunità che si sono manifestate a seguito della ripresa di alcuni mercati a livello mondiale. Al tempo stesso, il distintivo approccio make, che ha creato nel tempo rapporti di partnership con i fornitori dei componenti critici, e una mirata strategia di gestione delle scorte, hanno consentito di"."Un, unitamente alla consueta ricerca di efficienza operativa, ha poi permesso di non compromettere la marginalità, in un contesto globale caratterizzato da una fiammata inflattiva - ha aggiunto - Guardiamo al futuro con ottimismo, il 2023 è iniziato con buone prospettive e sarà un’ulteriore tappa di ampliamento della nostra già vastissima gamma di prodotti innovativi e ad elevato livello tecnologico, fondamentale per proseguire nel nostro ambizioso percorso di crescita".L'a fine dicembre risulta pari a 7,8 milioni di euro, in calo del 23% rispetto al primo semestre 2022 (pari a €10,1 milioni) e invariato rispetto al 31 dicembre 2021 (sempre pari a €7,8 milioni); ciò ha consentito di raggiungere una(Indebitamento Finanziario Netto su EBITDA) di 1,04x.Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti di approvare laordinario lordo pari a 0,15 euro per azione ordinaria (in aumento del 25% vs. 0,12 nell'esercizio 2021).