Technogym, nuovo record di ricavi nel 2022 con 721,5 milioni. Sale il dividendo

Technogym

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella fornitura di tecnologie, servizi e prodotti di design per il settore Fitness e Wellness, ha chiuso ilcon ilpari a 721,5 milioni di euro (+18% rispetto al 2021 o +15% a cambi costanti) grazie a una crescita a doppia cifra su tutti i continenti, con una performance particolarmente positiva sia in Nord America (+46%) trainata dagli USA, che in Europa (+14%).L'è pari a 132 milioni di euro in crescita del 23%, ormai vicino al record raggiunto nell'anno pre-pandemia, con un EBITDA adjustedpari al 18,3%. L'cresce del 29% a 66 milioni di euro."Technogym è riconosciuta come la marca icona del wellness, costruita in quarant'anni di ricerca e innovazione - ha commentato- Il record di ricavi nel 2022 è un risultato importante per cui ringraziare i nostri collaboratori e i nostri stakeholder".Larisulta positiva per 122 milioni di euro, in ulteriore miglioramento di 26 milioni di euro rispetto al 2021 grazie alla rilevante generazione di cassa registrata nell'esercizio.Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti il pagamento di unpari a 0,25 euro per azione, in forte incremento rispetto agli 0,16 euro per azione del 2022. Il dividendo verrà posto in pagamento in data 24 maggio 2023 (data stacco cedola 22 maggio 2023 e record date 23 maggio 2023).Gli "incoraggianti risultati raggiunti ad oggi nonché la buona raccolta ordini"sostenibile e profittevole anche per il presente anno fiscale. La società condividerà le strategie e opportunità di crescita durante l'Investor Wellness Day, previsto in data 19 giugno 2023.