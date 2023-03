DBA Group torna in utile per 0,6 milioni di euro nel 2022

DBA Group

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella connettività delle reti e nelle soluzioni a supporto del ciclo di vita delle infrastrutture, ha chiuso ilcon unpari a 85,4 milioni di euro, suddiviso in 42,5 milioni relativi ai servizi di Engineering & Project Management (+14% sul 2021), 2,6 milioni relativi ai servizi di Information & Communication Technologies in Italia (-13,4%) e 40,3 milioni relativi ai servizi di Information & Communication Technologies in Slovenia (+2,7%).L'2022 è pari a 7,2 milioni (+49,6%), l'è pari 7,5 milioni (+2,3%), al netto dei costi straordinari sostenuti per l'operazione di cessione del Gruppo Actual (non conclusasi a seguito del mancato pronunciamento dell'Antitrust sloveno) e per costi di ristrutturazione straordinari sostenuti nella società C.&G. Engineering Service Srl a seguito dell'acquisizione avvenuta l'agosto scorso. Al netto di costi non ricorrenti larelativa del 2022 è pari al 8,8% sostanzialmente in linea con quanto registrato nel 2021 pari al 9,2%.Ilè pari a 0,6 milioni di euro, in miglioramento di 1,3 milioni rispetto al 2021.La, negativa, è pari a 12,6 milioni di euro, in peggioramento rispetto a 10,3 milioni del 2021 principalmente per l'assorbimento dell'anticipo ricevuto nel 2021 in relazione alla commessa del Ministero di Giustizia Serbo.