Eni, nasce la nuova venture Enivibes

Eni

(Teleborsa) -valorizza sul mercato la tecnologia proprietaria denominata(Eni Vibroacoustic Pipeline Monitoring System), dedicata al monitoraggio delle condotte per il trasporto dei liquidi e volta a tutelarne in modo ottimale l’integrità. A questo scopo ha creato(76% Eni, 16% Aresys e 8% Solgeo), la prima venture costituita nell’ambito delle attività di, il Corporate Venture Builder di Eni.La tecnologia è progettata e sviluppata da Eni per svolgere attività di analisi e monitoraggio in tempo reale su condotte nuove o esistenti, sia per il trasporto di idrocarburi che di acqua, attraverso un innovativo sistema diche rileva atti esterni, ad esempio tentativi di effrazione o urti accidentali delle condotte, e variazioni di flusso, massimizzando l’efficienza dei sistemi di trasporto.Questa soluzione innovativa, grazie all’ installazione di stazioni di acquisizione ad alta sensibilità, permette di eseguire interventi rapidi e localizzati.®, attualmente installato su diverse linee di trasporto di fluidi in Italia e all’estero, ha permesso di ridurre drasticamente ie di effettuare interventi di manutenzione preventiva mirati, garantendo operazioni sicure e affidabili.La tecnologia e-vpms® rappresenta un’eccellenza tecnologica mondiale al servizio dellaEnivibes costituisce un importante progresso nel raggiungimento dell’ambizioso obiettivo di lanciare 5 nuove startup entro il 2025, facendo leva sul patrimonio di tecnologie, competenze, asset di Eni e del suo ecosistema di innovazione.