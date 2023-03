Mercato del lavoro, Confcommercio: "Situazione stabile"

(Teleborsa) - "I dati sul mercato del lavoro del mese di febbraio descrivono una situazione stabile, nonostante il rallentamento dell'attività economica registrato dal quarto trimestre del 2022. E questa è un'evidenza da accogliere con favore". È quando afferma l'commentando i"Si consolida – prosegue Confcommercio – latipologia che era in crescita nelle prime fasi di uscita dall'emergenza Covid, a favore dei dipendenti a tempo indeterminato. Anche sul versante del lavoro autonomo si osservano timidi, ma apprezzabili, segnali di miglioramento: nel confronto annuo, comunque, il confronto resta negativo"."La tenuta rilevata in questo inizio 2023 sul versante del mercato del lavoro nel complesso – conclude Confcommercio – costituisce un'importante premessa per un miglioramento dell'economia già a partire dalla primavera, prospettiva in linea con le attese delle famiglie e degli imprenditori manifestate di recente.