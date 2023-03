MPS Leasing e Factoring e MPS Capital Services si fondono in MPS

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di(“BMPS”) ha deliberato la fusione per incorporazione in BMPS di MPS Leasing & Factoring e di MPS Capital Services Banca per le Imprese.Le Assemblee Straordinarie di MPSLF e di MPSCS hanno approvato le rispettive fusioni.Gli effetti della Fusione MPSLF e della Fusione MPSCS decorreranno dalla data che verrà stabilita nel rispettivo atto di fusione.MPS fa sapere in una nota che sia per la Fusione MPSLF che per la Fusione MPSCS, la stipula dell’atto di fusione e la data di decorrenza dei relativi effetti giuridici saranno rese note con successiva comunicazione al mercato.