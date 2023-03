SEIF, ricavi 2022 in calo a 27,9 milioni di euro

Societa Editoriale Il Fatto

(Teleborsa) -(SEIF), media content provider ed editore quotato su Euronext Growth Milan, ha chiuso ilconpari a 27,9 milioni di euro, rispetto a 32,5 milioni dell'esercizio precedente. L'è pari a 7,1 milioni di euro, in aumento rispetto ai 5,9 milioni al 31 dicembre 2021. Il valore è influenzato dall'importo non ricorrente contabilizzato tra gli Altri ricavi della plusvalenza inerente l'operazione di conferimento del ramo di azienda destinato alla produzione di contenuti televisivi denominato "Loft Produzioni".Ilè pari a 2,5 milioni di euro, rispetto a 169 mila al 31 dicembre 2021. Il dato è influenzato positivamente dalle imposte differite registrate in virtù del fatto che si ritengono recuperabili negli esercizi futuri in relazione ai piani di sviluppo della società."Il 2022 è statoe allo stesso tempo sfidante per SEIF - ha commentato l'- Gli accadimenti su scala mondiale e il quadro macroeconomico hanno imposto a SEIF di accelerare un processo di trasformazione sostanziale. Dunque al centro dell'anno appena terminato la valorizzazione della diversificazione portata avanti negli ultimi anni e la nascita di un nuovo ramo aziendale dedicato alla formazione"."La forte spinta tecnologica, il consolidamento della relazione con i lettori, l'apertura alle nuove generazioni con gli strumenti del web 3.0, uniti alle produzioni televisive e alla nuova business unit dedicata alla Formazione, costituiscono per SEIF- ha aggiunto - Abbiamo gettato le basi per crescere nel prossimo triennio e per rispondere con forza ai cambiamenti repentini di quest'epoca".