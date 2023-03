Shedir Pharma, utile 2022 sale a 5,9 milioni. Dividendo di 0,17 euro

Shedir Pharma

, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel campo della nutraceutica e farmaceutica, ha chiuso il 2022 conpari a 54,6 milioni di euro (+20% rispetto al 31 dicembre 2021), unpari a 11,3 milioni circa (+30% rispetto al 31 dicembre 2021) e pari al 21% dei ricavi consolidati, undi 5,9 milioni di euro (+51% rispetto al 31 dicembre 2021). Lapresenta disponibilità liquide nette pari a 5,6 milioni di euro (6,8 milioni rispetto al 31 dicembre 2021)."Il 2022 è stato un anno molto positivo - ha commentato l'- Il Gruppo ha dimostrato ottime capacità di competere in un settore molto competitivo sia in Italia che all'estero. Sono state poste basi solide affinché si prosegua in un percorso di crescita solido ed organico".Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti la distribuzione di unlordo ordinario pari a 0,17 euro per azione. Tale distribuzione, se approvata dall'Assemblea, avrà luogo a partire dal 2 maggio 2023, con record date il 03 maggio 2023 e payment date 4 maggio 2023.