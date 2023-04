Aiuti di stato, ok di Bruxelles a regime italiano da 450 milioni per la produzione di idrogeno rinnovabile

(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato un regime italiano daa sostegno delladiper promuovere la transizione verso un'economia a zero emissioni nette, in linea con il piano industriale del Green Deal. Il regime è stato approvato nell'ambo del quadro temporaneo di crisi e transizione per gliche la Commissione ha adottato il 9 marzo 2023 per sostenere misure in settori che sono fondamentali ai fini dell'accelerazione della transizione verde e la riduzione della dipendenza dai combustibili. Il nuovo quadro modifica e proroga in parte il quadro temporaneo di crisi adottato il 23 marzo 2022 per permettere agli Stati membri di sostenere l'economia sullo sfondo dell'attuale crisi geopolitica e già modificato il 20 luglio 2022 e il 28 ottobre 2022 .Nell'ambito del quadro temporaneo di crisi e transizione l'Italia ha notificato alla Commissione un regime da 450 milioni di euro a sostegno deglinella produzione integrata di idrogeno rinnovabile e di energia elettrica rinnovabile indismesse al fine di promuovere la transizione a un'economia a"Questo regime da 450 milioni di € consentirà all'Italia di accelerare la diffusione delle capacità di idrogeno rinnovabile, in linea con la strategia dell'UE per l'idrogeno. Aiuterà inoltre l'Italia a ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili, in linea con il piano REPowerEU, limitando nel contempo il più possibile le distorsioni concorrenziali", ha dichiaratovicepresidente esecutiva responsabile per la ConcorrenzaLa misura, finanziata nell'ambo del dispositivo per la ripresa e la resilienza, sarà disponibile per le imprese di tutte le dimensioni attive in Italia, ad eccezione degli enti creditizi e degli altri istituti finanziari. I progetti saranno selezionati mediante procedura di gara aperta e competitiva. Il sostegno pubblico sarà erogato sotto forma dia copertura dei costi d'investimento; l'importo massimo di aiuto per progetto sarà diLa Commissione ha constatato che il regime italiano rispetta le condizioni stabilite nel quadro temporaneo di crisi e transizione. In particolare: l'aiuto sarà concesso in base a un regime comprensivo di stime dil'importo dell'aiuto sarà determinato mediante procedura di garaaperta, chiara, trasparente e non discriminatoria; l'aiuto sarà concesso prima del 31 dicembre 2025.La Commissione ha concluso che il regime italiano è necessario, adeguato e proporzionato al fine di accelerare la transizione verde e agevolare lo sviluppo di talune attività economiche che rivestono importanza per l'attuazione del pianoe del piano industriale del Green Deal , in conformità dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e delle condizioni stabile nel quadro temporaneo di crisi e transizione.Su queste basi la Commissione ha approvato la misura di aiuto in quanto conforme alle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato.