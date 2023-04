Farmacosmo chiude 2022 in perdita, ricavi a +13%

Farmacosmo

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore Health, Pharma & Beauty, ha chiuso il 2022 condelle vendite consolidati pari a 65,7 milioni di euro (+13% rispetto al 31 dicembre 2021), unadjusted di 0,5 milioni di euro (-68%) e unpari a -2 milioni di euro (vs 0,4 milioni del 2021)."I risultati conseguiti nel 2022 mostrano unanonostante il contesto socioeconomico influenzato dagli importanti impatti inflazionistici, dalle tensioni geopolitiche e dalle recenti turbolenze che hanno colpito il mercato finanziario", ha commentato l'"Le quattro operazioni di M&A perfezionate nel 2022, unitamente a quelle perfezionate nel 2023, hanno già iniziato a manifestare tutti i loro benefici nel corso del primo trimestre del 2023, permettendo alla società di guadagnare una maggiore marginalità in virtù dellegià implementate e non ancora visibili nel 2022", ha aggiunto.La Posizione Finanziaria Netta della capogruppo risulta pari a 6 milioni di euro, rispetto ad una posizione finanziaria al 31 dicembre 2021 pari a 839 mila euro. La PFN si conferma robusta grazie ai proventi della quotazione non ancora investiti, a cui va aggiunto un credito IVA pari a 1,5 milioni legati principalmente ai costi di quotazione. Laal 31 dicembre 2022 risulta pari a 5,2 milioni di euro.