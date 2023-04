Genenta amplia accordo con Ospedale San Raffaele

Genenta

(Teleborsa) -, biotech italiana quotata al Nasdaq che sta sviluppando terapie geniche contro tumori solidi, ha(OSR) per avere accesso a tutti i tipi di tumori solidi, previo consenso governativo (regolamento Golden Power)."Siamo lieti di riaffermare la collaborazione di Genenta con OSR ampliando il nostro accordo di licenza e fornendo alla nostra piattaforma l'accesso a tutti i tipi di tumori solidi - ha affermatodi Genenta - Questo accordo rafforzerà l'ampiezza della nostra posizione IP e confermerà le opzioni per trattamenti combinati e altri potenziali payload"."Igenerati nello studio in corso sul glioblastoma supportano la nostra decisione di espandere la licenza per coprire tutti i tipi di tumori solidi e la nostra capacità di influenzare altri tipi di cancro difficili da trattare", ha aggiunto.Genenta detiene iin tutto il mondo per, che è stato originariamente sviluppato da un team guidato dal co-fondatore di Genenta Luigi Naldini nei laboratori SR-Tiget, un istituto di ricerca sulla terapia genica e cellulare leader a livello mondiale formato in una joint venture tra OSR e Fondazione Telethon.