Aeroporto di Bologna, a marzo 675.925 passeggeri (-7,5% su 2019)

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan che gestisce lo scalo aeroportuale bolognese, ha registrato 675.925nel mese di, in incremento sullo stesso mese del 2022 (+21,2%) ma ancora in gap negativo del 7,5% rispetto a marzo 2019 (periodo pre-Covid).Nel dettaglio, i passeggeri susono stati 156.343 (-5,7% sul 2022 e -3,1% sul 2019), mentre i passeggeri susono stati 519.582, in forte crescita sul 2022 (+32,5%), ma in calo (-8,7%) sul 2019.di marzo 2023 sono stati 5.132, in aumento del 12,3% sul 2022, ma ancora inferiori dell'11,1% rispetto al 2019. In aumento iper via aerea, pari a 4.021,6 tonnellate, in crescita del 3,8% sul 2022 e del 12,2% sul 2019.Ledi marzo 2023 sono state: Catania, Barcellona, Londra Heathrow, Parigi Charles de Gaulle, Palermo, Madrid, Tirana, Istanbul, Francoforte e Bucarest.Nell'Aeroporto di Bologna ha registrato 1.801.409 passeggeri (in crescita del 42% sul 2022 e in calo dell'8,1% sul 2019). Sono stati 14.014 i movimenti complessivi (+20,7% sul 2022 e -13,2% sul 2019), mentre le merci trasportate sono state 10.678 tonnellate (+1,7% sul 2022 e +5,9% sul 2019).