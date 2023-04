Datrix, rinnovata collaborazione con Nestlé per l'Italia

Datrix

(Teleborsa) - Il Grupposi è aggiudicato la gara del Gruppo Nestlé in Italia per il proseguimento delle attività di search marketing e digital intelligence per i prossimi due anni su oltre 30 brand, tra cui Purina, Levissima, San Pellegrino, Nesquik, Meritene, Baci, Nescafè e Starbucks.I due pilastri della collaborazione, ormai decennale, iniziata nel 2013, sono le attività di ottimizzazione della presenza digitale del Gruppo Nestlé in Italia tramite una search strategy completa, con un focus particolare sull’utilizzo dell’AI per la definizione della strategia di contenuto, e le attività del mondo Analytics, soprattutto per il passaggio a GA4 e la gestione delle tematiche legate alla privacy, portateavanti in particolare da ByTek, martech company del Gruppo Datrix, di concerto con il team centrale di Nestlé.Nel portare avanti questo longevo progetto, ByTek mette al centro l'innovazione e le persone: da un lato, essenziale l'uso dello stack tecnologico proprietario basato su software e soluzioni di AI per il marketing, dall'altro cruciale l'attività di formazione dedicata ai team del cliente, per favorire l'aggiornamento e la riflessione sui temi più caldi come l'AI generativa e il marketing mix modeling.