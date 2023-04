Dl PNRR, ok a emendamenti del governo: 40 milioni riconosciuti ai gestori Spid

(Teleborsa) - La Commissione Bilancio del Senato ha dato il via libera aldidel governo al decreto legge sul PNRR. Tra questi c'è anche il contributo di 40 milioni di euro riconosciuto ai gestori di identità digitale a fronte di adeguamenti tecnologici e miglioramento della qualità dei servizi.Per raggiungere i target previsti dalla missione 1 del(digitalizzazione, innovazione, competitivita'), in sede di rinnovo degli accreditamenti da parte dii gestori dioltre ai servizi già erogati, garantiscono la verifica dei dati mediante l'accesso all'Anagrafe nazionale della popolazione residente e provvedono agli adeguamenti tecnologici per assicurare l'innalzamento dei livelli di servizio, della loro sicurezza e interoperabilità. Per questi ulteriori impegni viene erogato il contributo.Le disposizioni approvate riguardano anche il rafforzamento deidel Ministero delle Imprese e del Made in Italia suiattraverso una convenzione con l'Agenzia delle Entrate, l'estensione della possibilità di assumereai vertici di enti pubblici prevedendo che tale procedura si applica anche nei casi in cui è richiesta una informativa alle Camere (ad esempio per l'Agenzia per la Cybersecurity).Nel pacchetto di emendamenti anche norme diper opere connesse aldel 2025. È stato inoltre disposto che i lavori legati al Giubileo, qualificati come essenziali e indifferibili, devono essere realizzati con i metodi e le tecniche della progettazione universale, quindi con l'abbattimento delleRientrano in queste opere il sottovia di piazza Pia, piazza Risorgimento, la riqualificazione dello spazio antistante la basilica di San Giovanni e di piazza dei Cinquecento e zone adiacenti, il rinnovo dell'infrastruttura della metro A di Roma.Con un altro emendamento del governo viene previsto un piano per il posizionamento di totem conteleconnessi al numero 118, in considerazione dei flussi di fedeli e delle eventuali situazioni di soccorso per problemi cardiaci che potrebbero verificarsi.LaBilancio ha momentaneamente sospeso i lavori, in attesa dei parere del governo su alcunedi emendamenti parlamentari. La previsione è di chiudere l'esame entro oggi.