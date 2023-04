PNRR, Fitto: "Governo riferirà a Camere", Ue apre a collaborazione

(Teleborsa) - ", ma soprattutto perché la consideriamo un'opportunità. Lo ha detto il Ministro per Affari Europei, il PNRR, il Sud e la Politica di coesioneche ha parlato anzi di "un'ottima occasione di confronto per approfondire e chiarire il merito delle questioni".. Quindi io accantonerei, per quanto possibile le polemiche politiche, per affrontare tutti insieme questa grande sfida e sono convinto che ci riusciremo". Lo afferma il ministro delle Imprese e del made in Italy,a margine di un convegno sullo spazio all'Università la Sapienza."Bisogna essere occupanti più che preoccupati. Se noi siamo convinti che l'antidoto ad una crescita stagnante è il Pnrr è chiaro che dobbiamo lavorare tutti insieme per questo obiettivo. E anche il governo italiano è convinto di questo". Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, nel corso dell'evento di inaugurazione di Pavia capitale della cultura d'impresa 2023. "La commissione europea - ha aggiunto -Intanto, spuntano i primi contenuti della bozza del decreto PA.ono alcune delle misure previste nella bozza del decreto legge che dovrebbe approdare in Consiglio dei ministri, domani, giovedì 6 aprile.prevede, fra l'altro, anche un monitoraggio delle riforme per la pubblica amministrazione, e disposizioni in materia di servizio di pubblica utilità del numero1500 e salvaguardia dei livelli occupazionali necessari al suo funzionamento, nonché modifiche alla disciplina dell'Inviato speciale per il cambiamento climatico.In particolare, in arrivo circaattorno a 1.700 sono straordinarie e un migliaio, fra il 2023 e il 2026, per le forze dell'ordine. In linea con le tabelle allegate, oltre un migliaio sono destinate ai Ministeri, fra dirigenti, funzionari e assistenti: 301 all'Interno, 11 alla Cultura, 20 alle Infrastrutture, 210 agli Esteri, 103 all'Agricoltura, 4 all'Ambiente, 4 a Università e ricerca, 2 al Ministero per imprese e made in Italy, 350 funzionari a quello del Lavoro, 142 al Turismo, 49 alla Salute.