Gorno Tempini: tra CDP e ANCI legame storico

(Teleborsa) - "i, con particolare attenzione al Pnrr. Lo ha affermato il presidente di Cassa Depositi e Prestiti,a margine della cerimonia inaugurale dell'Assemblea di Anci a Bologna.quanto per l'accompagnamento nell'identificazione, nella programmazione, nell'esecuzione di progettualità - ha spiegato Gorno Tempini -. In questo momento sono rappresentate dal Pnrr e vedono le competenze dei colleghi e delle colleghe di Cassa impegnate quotidianamente nei comuni di tutta Italia con una particolare attenzione al Sud, ma non solo al Sud".i una serie di temi che spaziano dal dissesto idrogeologico alla mobilità, al tema delle case, solo per citare alcuni di quelli più rilevanti - ha proseguito il presidente -. Questo vale sia per i grandi comuni che per i piccoli comuni, quindi la presenza di Cassa ad Anci sottolinea ancora una volta il legame che unisce Cassa alla realtà delle municipalità italiane".i sono dimostrate molto importanti per aiutare tutte le amministrazioni in tempi rapidi a pensare a cosa fare e a come fare".