Cina, PMI Caixin servizi marzo balza a 57,8 punti

(Teleborsa) -. Il PMI dei servizi elaborato da Caixin/S&P Global è aumentato a quota 57,8 punti a marzo 2023 dai 55 precedenti. Il valore è quindi ben sopra la soglia chiave dei 50 punti, che segnala una espansione dell'attività, e supera anche i 54,8 punti attesi dagli analisti. La ripresa ha esteso l'attuale sequenza di crescita a tre mesi, con"L'offerta e la domanda di servizi sono aumentate rapidamente il mese scorso - ha commentato Wang Zhe, Senior Economist presso Caixin Insight Group - Il mercato èsi è placata, alimentando sia l'offerta che la domanda. A marzo, gli indicatori dell'attività d'impresa e dei nuovi affari totali hanno continuato a salire in territorio espansivo, raggiungendo entrambi il livello più alto da novembre 2020"."Inoltre - ha proseguito -ha incrementato le esportazioni di servizi, con la misura per i nuovi ordini di esportazione che registra la lettura più alta da quando sono iniziate le registrazioni nel settembre 2014".L'economista ha sottolineato che "dei servizi a marzo, poiché le imprese hanno continuato a esprimere fiducia in una ripresa economica dopo l'abolizione dei controlli Covid. La lettura delle aspettative per l'attività futura è rimasta significativamente superiore alla media a lungo termine, sebbene sia leggermente diminuita per il secondo mese consecutivo".