Future USA in calo dopo sussidi peggiori di attese

(Teleborsa) - Si muovono al ribasso i future sugli indici a stelle e strisce dopo il dato peggiore delle attese sui sussidi alla disoccupazione negli USA che, in vista del dato chiave di venerdì, alimenta la convinzione secondo cui il mercato del lavoro stia soffrendo gli effetti della politica monetaria restrittiva della Federal Reserve.Nell'ultima settimana, contro stime che erano per 200mila domande. Già i dati pubblicati ieri sul mercato del lavoro americano sono stati deludenti, ed ora gli investitori aspettano il rapporto di marzo del dipartimento del Lavoro, in pubblicazione domani.Intanto il contratto sul Dow Jones cede lo 0,12% mentre quello sullo S&P500 arretra dello 0,22%. Giù anche il derivato sul Nasdaq che perde lo 0,49%.