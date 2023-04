Lane (BCE): aumento tassi a maggio se baseline prima di stress bancario regge

(Teleborsa) - ". Tuttavia, dobbiamo essere scientifici e dipendenti dai dati, quindi in queste settimane dobbiamo vedere se i dati in arrivo supportano quella proiezione di marzo". Lo ha detto, Chief Economist e membro dell'Executive Board della Banca centrale europea (BCE), in un'intervista a Cyprus News Agency."Se creano più preoccupazioni sull'inflazione, questo ci sposterà in una direzione; se creano meno preoccupazioni sull'inflazione, questo ci sposterà in un'altra direzione - ha spiegato - Quindi penso che la formula sarebbe:. Tuttavia, dobbiamo essere dipendenti dai dati per valutare se tale linea di base sia ancora valida al momento della nostra riunione di maggio".