Via ai colloqui UE-Cina: si cerca un nuovo punto di partenza per le relazioni

(Teleborsa) - Prendono il via gli incontri tra i vertici dellae i leader europei volati aper stabilire un nuovo corso per le relazioni dell'con la Cina dopo anni di tensioni.Il presidente francesenelle prime battute del bilaterale aperto ai media con il presidente cinese, ha dichiarato di "contare" su di lui per "riportare la Russia alla ragione". Il mondo sta attraversando oggi "profondi cambiamenti storici: Cina e Francia, quali membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell'Onu e grandi Paesi indipendenti, nonché strenui promotori della multipolarizzazione e della democratizzazione delle relazioni internazionali, hanno la capacità e la responsabilità di superare le differenze", ha affermato il presidente cinese.Xi Jinping ha accolto il suo omologo francese inDopo il saluto e la presentazione delle rispettive delegazioni, i due leader hanno ascoltato gli inni nazionali prima di ispezionare il nutrito picchetto d'onore ed entrare nella Grande sala del popolo per il primo loro bilaterale, secondo le immagini trasmesse dai media.Il presidente francesee la presidente della Commissione europea,, hanno già incontrato il neo-premier cineseche ha li ha accolti nella Grande Sala del Popolo, un edificio imponente a ovest di Piazza Tienanmen spesso utilizzato per eventi cerimoniali.Ursula von der Leyen è al primo viaggio in Cina da quando ha preso le redini dellanel 2019 e ha affermato che l'Europa deve "ridurre il rischio" diplomatico ed economico nei confronti di una Cina sempre più dura. "La Cina è di grande importanza per l'Europa viste lee una lungaha esordito la presidente europea che ha ricordato la sua esperienza familiare di quando il padre, primo ministro della Bassa Sassonia, viaggiava in Cina tra la metà e la fine degli anni '80 per il primissimo accordo di cooperazione tra la provincia cinese di Anhui e lo stato tedesco."Sia l'che lahanno beneficiato immensamente di questa relazione, tuttavia le relazioni UE-Cina sono diventate più complesse negli ultimi anni – ha però sottolineato von der Leyen –. Ed è importante che oggi discutiamo insieme tutti gli aspetti delle nostre relazioni. Ciò aiuterà sia l'Unione europea che la Cina a navigare in un ambiente geopolitico complesso e instabile. Quindi non vedo l'ora che inizino le nostre discussioni.Il premier Li ha affermato che ilcon l'e lasi trova a "un" e che entrambe le parti dovrebbero aderire al "rispetto reciproco e a una cooperazione vantaggiosa per tutti".