Defence Tech acquista Innodesi per crescere nella progettazione elettronica

Defence Tech

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore della cyber security e della data intelligence, ha sottoscritto un, società del settore elettronica attiva sul territorio nazionale attraverso la progettazione e realizzazione di sistemi hardware e software integrati e complessi nei settori della Spazio e della Difesa e in progetti di ricerca nel campo Biomedicale. Il deal è stato siglato attraverso la controllata specializzata nelle tecnologie elettroniche Foramil.L'operazione, spiega una nota, presenta una: in primo luogo, il valore strategico deriva dalla complementarità nel verticale della progettazione elettronica, che consentirà l' ampliamento delle attività di laboratorio; in secondo luogo, potrà potenziare il proprio know-how verticale con il trasferimento di competenze specialistiche grazie alle figure di elevata seniority e forte specializzazione che compongono il team di Innodesi."Al di là del contributo numerico che Innodesi porterà al gruppo - ha commentatodi Defence Tech - sono molto felice per questa acquisizione perché pone solide basi per la realizzazione della nostra più grande ambizione: realizzarepotenziando di conseguenza la nostra capacità di essere riferimento tecnologico per la difesa nazionale".L'acquisto del 60%, pro quota dai cinque soci che detengono singolarmente una partecipazione pari al 20%, sarà realizzato esclusivamente attraverso il ricorso a risorse proprie di Defence Tech. Il, complessivamente pari a, sarà interamente corrisposto per cassa al closing dell'operazione, previsto entro il primo semestre del 2023. L'operazione è soggetta all'L'accordo prevede, inoltre, per Foramil la possibilità di esercitare un'sulla rimanente quota del 40% del capitale di Innodesi, che ha chiuso il 2022 con un fatturato preclosing di circa 700 mila euro.