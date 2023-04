Exprivia si aggiudica gara ESA da 25 milioni di euro

Exprivia

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nello sviluppo di tecnologie software innovative e di prestazione di servizi IT, si è aggiudicata unper guidare il progetto per ladella. Nella realizzazione del PDGS, Exprivia guiderà un gruppo di aziende italiane composto da Telespazio, Planetek Italia, Serco Italia e Aresys.Il programma spaziale IRIDE, che sarà realizzato in Italia con le risorse del PNRR e gestito dall'ESA in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), prevede la creazione di una costellazione satellitare tra le più importanti a livello europeo per l’osservazione della Terra. Exprivia realizzerà una, elaborandoli in modo sistematico per lo studio dei fenomeni naturali."Il progetto che ci è stato affidato dall'ESA relativo al programma IRIDE rappresenta un importante riconoscimento per Exprivia nell'ambito delle missioni satellitari per l'osservazione della Terra - commentadi Exprivia - Con il know-how acquisito nella elaborazione, gestione e conservazione dei dati satellitari, Exprivia supporta le organizzazioni attive nella salvaguardia del Pianeta".