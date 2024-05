Officina Stellare, ValueTrack riprende copertura con fair value di 16,10 euro

Officina Stellare

(Teleborsa) - ValueTracksul titolo, società vicentina quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in strumentazioni ottiche per aerospazio e astronomia, con unper azione, il che implicherebbe una capitalizzazione di mercato di circa 100 milioni di euro e un rialzo superiore al 50% rispetto al prezzo attuale delle azioni.Gli analisti scrivono che in 15 anni dalla fondazione, Officina Stellare ha raggiunto il, assicurandosi una posizione dominante in molti importanti progetti di Space Economy (ad esempio IRIDE, programmi LaserSatCom ESA, EU Quantum Infrastructure).L'(ThinkQuantum, Dynamic Optics) ha migliorato il posizionamento sul mercato dei sistemi operativi, con nuove strategie di crescita che dovrebbero aggiungere alla pipeline commerciale già in forte espansione di 126,8 milioni di euro: (i) nuovi clienti (soprattutto negli Stati Uniti), (ii) linee di prodotti più integrate e ready-to-market, (iii) capacità produttiva ready-to-scale e (iv) espansione di nuovi talenti (anche attraverso M&A e strutture aggiuntive), (v) nuove partnership e/o JV.Gli analisti credono che Officina Stellare dovrebbe continuare a, mantenendo la redditività migliore della categoria e iniziando a generare un significativo free cash flow.Per il, si aspettano:pari a 45,8 milioni di euro, in crescita ad un CAGR23-26 di circa il 35%;a 15,1 milioni di euro (2x FY23), con margini nella regione del 30%-35%; liquidità netta a 0,3 milioni di euro, grazie a OpFCF a circa il 54% dell'EBITDA.