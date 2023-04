CarMax, utile trimestre in calo ma sopra le attese

CarMax

(Teleborsa) -, rivenditore statunitense di veicoli usati, ha registratodi 5,7 miliardi di dollari neldell'anno fiscale 2023 (terminato il 28 febbraio 2023), in calo del 25,6% rispetto al quarto trimestre dell'anno precedente. Per l', i ricavi netti sono diminuiti del 6,9% a 29,7 miliardi di dollari.L'è stato di 0,44 dollari, in calo rispetto a 0,98 dollari di un anno fa. Per l'anno fiscale, l'utile netto per azione è diminuito del 56,5% a 3,03 dollari.Glisi aspettavano in media, secondo dati Refinitiv, un utile per azione di 0,24 dollari su ricavi per 6,04 miliardi di dollari."I nostri passi deliberati per affrontare le pressioni che l'industria delle auto usate sta affrontando stanno portandonella nostra attività e continueremo a dare la priorità alle iniziative per aumentare l'efficienza e creare esperienze migliori per i nostri collaboratori e clienti attraverso il nostro modello di business diversificato", ha affermato il CEO Bill Nash.