Codice della Strada, chiuse le consultazioni con le associazioni: stretta su monopattini e sicurezza

(Teleborsa) - È scaduto nella giornata di ieri il termine ultimo per le associazioni di settore per inviare al Ministero delle Infrastrutture i proprisu come modificare l’attuale. La deadline del 10 aprile era stata fissata in occasione delche si è svolto il 22 marzo. All’incontro, convocato dal ministro Salvini, hanno partecipato oltre 90 tra esperti e principali associazioni e federazioni del trasporto e autotrasporto, sindacati di categoria e Cnel. In quell’occasione il leader della Lega ha delineato le modifiche al Codice della strada allo studio dei tecnici ministeriali. L’obiettivo, in questa prima fase, è coinvolgere tutti i soggetti interessati.Si fanno passi in avanti quindi sulladelineata dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, per aggiornare il codice della strada in quanto, ha più volte sottolineato il Ministero, "le norme attuali sono vecchie di oltre tre decenni". L’obiettivo è fermare lesulleitaliane: lo scorso anno le vittime sono state oltre tremila. Nella partita anche icon l’introduzione dell’obbligo di immatricolazione, quello di casco e di targa, e un limite di velocità a 20 km/h. Più in generale, si delinea una revisione delle regole contro guida in stato dio sotto uso diÈ attesa una stretta contro laTra le soluzioni che potrebbero prendere forma nel restyling del Codice della strada, l’su alcuni tratti autostradali.Per quel che riguarda ladel testo del Codice della strada, dopo il via libera alentro aprile 2023 il percorso prevederebbe l’approvazione di undelegato entro dicembre di quest’anno, e di un nuovoedentro giugno 2024. La revisione passerà da una condivisione con altri ministeri a partire da Viminale e Giustizia oltre che dall'esame parlamentare da ultimare entro la fine dell'anno.