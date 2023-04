Energia, asse Mosca-Budapest: Orban sfida l'Ue

(Teleborsa) - Il ministro degli Esteri ungherese,è volato oggi a Mosca per incontrare il vicepremier russoresponsabile per gli affari energetici, e l'ad di Rosatom,per discutere della cooperazione energetica tra Ungheria e Russia. Lo comunica il ministro via social."La sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Ungheria richiedei, la cooperazione energetica ungherese-russa deve essere ininterrotta", ha scritto Szijjártó.sono entrambi soggettima non dell'Ue. Alcuni Stati membri dell'Ue stanno facendo pressione da mesi perché Bruxelles ponga sotto sanzioni il colosso energetico russo, come chiesto a più riprese da Kiev. Budapest, tuttavia, ha pianificato una ristrutturazione della sua centrale nucleare di Paks con Rosatom, rimasta finora esente dalle sanzioni Ue.Budapest e Mosca hanno siglato un accordo sulla modifica del contratto per l'espansione della centrale nucleare di Paks in Ungheria. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri magiaro. Le parti hanno concordato di rivedere i contratti di costruzione e finanziamento. Una volta che le modifiche al contratto saranno in essere, ha spiegato il ministro, verranno sottoposte alla Commissione europea per l'approvazione.ha affermato Szijjártó.Intanto, secondo quanto ha riferito il ministro della Difesa ucraino Oleksiy Reznikov durante un briefingPossiamo offrire ai russi un'altra sorpresa in mare, un altro missile sulle loro navi. Stiamo solo aspettando il momento giusto", ha annunciato Reznikov, sottolineando che non avrebbe rivelato i dettagli dell'affondamento dell' incrociatore russo Moskva.