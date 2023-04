Le nomine delle partecipate pubbliche al vaglio del CdM: ecco chi e dove

Banca MPS

(Teleborsa) - E' tempo di rinnovi per la partecipate statali, che da qui ad un mese rivedranno o confermeranno i loro vertici (Presidente e Ad). Occhi puntati allora sulle prossime assemblee di Eni, Enel, Terna, MPS, Poste e Leonardo, perché i tempi sono ormai maturi per presentare le candidature, prima della partenza del Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti per Washington, per gli incontri di primavera dle FMI.Stando a quanto anticipato dalla Premier Giorgia Meloni, l'idea è quella dile società in questione,il cosiddetto, ma vi sono alcune uscite praticamente annunciate.Le assemblee per l'approvazione dei bilanci e per il rinnovo delle cariche sociali sono in agenda nel corso del prosismo mese: la prima èche riunirà i soci in unica convocazione il prossimo 20 aprile, seguita da(il 27 aprile)ed(il 28 aorile). Perè prevista al momento una doppia convocazione il 2 maggio ed il 10 maggio, mentre le adunanze diedsono in calendario in unica convocazione il 10 maggio.riunirà i soci l'8 maggio, mentre l'assemblea diè prevista una unica convocazione fra l'8 ed il 15 maggio.Come detto, l'idea di meloni è quella di, che hanno gestito bene le società i questione. Fra questi è saldissimo al suo postoquale Amministratore delegato di Eni, mentre resta un punto interrogativo sulla presidenza, alla quale punterebbe la Lega e per la quale era circolato anche il nome dell'Europarlamentare Antonio Rinaldi. Fra le riconferme anche quella dialla guida di Poste.invece per l'Ad di Enele per quello di Leonardo. Per il ruolo di Ad in Enel si fa il nome di, che lascerebbe scoperta la poltrona di Terna per la quale si pensa ad una donna,, in arrivo da Nokia, in alternativa a, che è già stato Ad e Dg di Enel. Per la Presidenza di Enel sarebbero in corsa, ben visto da lega e Forza Italia, e, strappato a Leonardo.Per il ruolo di Ad in Leonardo si dava già per scontato l'arrivo di, ma non è escluso un posto per l'ex ministro, che attualmente è stato collocato come consulente del nuovo governo.