ITA Airways, vicinissimo l'accordo con Lufthansa

(Teleborsa) -Ministero dell'Economia e delle Finanze, per, la compagnia aerea operante da circa un anno, nata dalle ceneri della vecchia Alitalia. Laè fissata per il, ma le trattative sono ormai in via di finalizzazione.Si parla di unadella quota, che servirà anche per implementare il piano industriale della compagnia, che copre un arco temporale di cinque anni (2023-2027) e prevedeed nu target di velivoli di nuova generazione dell'80% al 2025."Ildi quest'annol'anno scorso. Siamo ancora in preconsuntivo, ma chiuderemo con il", ha sottolineato l'Ad Fabio Lazzerini.Parlando delledi euro, il manager ha assicurato che "(da 250 milioni, Ndr)" e che "i rapporti con Lufthansa sono buoni e quotidiani", poi ha aggiunto "c'è il focus sul prezzo, ma di questo sene occupa il MEF".Lazzerini ha parlato a margine dell'presso il Terminal 1 dell'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, una infrastruttura di 25mila mq con 22 gate per servire 6 milioni di passeggeri, su cui ADR e Mundys hanno investito 500 milioni di euro. All'evento sono intervenute tantissime personalità della politica e del mondo delle imprese, a cominciare dai vertici di AdR e della controllante Mundys."Condividiamo la grande soddisfazione di AdR per questo ulteriore, bellissimo traguardo", ha affermato l'Ad di ITA, aggiungendo di considerare ilcome unae spiegando che "une unache vi ha basato il proprio hub" e con AdR c'è un "" e quindi "alla nostra crescita come vettore consegue direttamente il loro sviluppo come casa-base. Così come alla loro capacità di offrire servizi sempre più innovativi e infrastrutture sempre più efficienti, entrambe cose che fanno ottimamente, corrisponde la possibilità della compagnia di rendersi più attrattiva".