Pattern, perfezionato l'acquisto del 100% di Nuova Nicol

Pattern

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella progettazione, ingegneria e produzione di capi sfilata per importanti brand del fashion luxury internazionale, ha, società emiliana specializzata nella produzione di maglieria di lusso da donna, direttamente dai tre soci Gianluca Nicoli, Michele Marchi e Rita Nanni. L'operazione era stata annunciata a dicembre ed è stata portata a termine attraverso la controllata (80%) S.M.T. - Società Manifattura Tessile.Il, pari a 6 milioni di euro, è stato corrisposto ai venditori per l'80% in data odierna e per il restante 20% sarà corrisposto successivamente all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, assumendo la sussistenza di talune condizioni.Inoltre, è stato sottoscritto unche prevede la gestione di Nuova Nicol sia affidata ad un CdA composto da 5 membri di nomina di SMT, 2 dei quali saranno Luisa Rinaldi e Valerio Nicoli.Nuova Nicol ha chiuso ilcon un valore della produzione pari a 13,9 milioni di euro, un EBITDA di circa 3,6 milioni di euro e una PFN positiva per 1,9 milioni di euro.