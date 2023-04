Turismo, marzo in crescita per il business travel: +8% le prenotazioni negli hotel

(Teleborsa) - Il- polo italiano del turismo, leader nella fornitura di servizi e soluzioni innovative per viaggi leisure, mobility management ed eventi – comunica i dati relativi al mese di marzo 2023 delIndice mensile sui dati del Business Travel inrealizzato con il(CSP) attraverso un campione rappresentativo delle più importanti aziende che operano nei più svariati settori dell’economia italiana.il valore del Business Travel Trend è di 96, molto vicino a quello registrato nel 2019, e in aumento di due punti rispetto al 94 di febbraio. Nella misurazione totale della spesa il primo trimestre si avvicina al 2019 grazie ai volumi e non all’incremento prezzi, a testimonianza di una vivacità riacquisita da parte del Business Travel. La suddivisione perdiinoltre rileva che il numero di transazioni rispetto amostra a marzo incrementi significativi nelle prenotazioni di hotel (+8%), voli (+7%) e treni (+13%).L’si rapporta alla corrispondente estrazioni dati del 2019 considerando quest’ultima sempre a valore 100. L’attribuzione 100 ai dati 2019 rappresenta un punto di partenza convenzionale, una sorta di unità di misura che BTT adotta per esprimere gli andamenti mensili attuali e per il prossimo futuro.L’indicazione periodica del BTT, nel tempo, si prefissa di delineare unstrettamente correlato all’andamento dell’economia. Il BTT è quindi l’espressione di sintesi di un comportamento rispetto ad unache per convenzione è stata costruita sui dati del periodo pre pandemia ed all’interno di unL’indicatore non rappresenta l’andamento di Uvet ma l’andamento deldel