Redelfi, Banca Finnat avvia copertura con Buy e TP a 5,06 euro

Redelfi

(Teleborsa) - Banca Finnat hasul titolo, management company con focus sulla transizione energetica e quotata su Euronext Growth Milan. Ilè stato fissato aper azione, mentre il giudizio sul titolo è "".Sul periodo 2022/2026 viene stimata una crescita media annua deldel 61,2%, con una crescita media annua del(CAGR su EBITDA) del 72,6% ed un(CAGR 146%) in grado di raggiungere 9,6 milioni di euro nel 2026 da 263 migliaia di euro del consuntivo 2022 e 1,2 milioni di euro attesi per il consuntivo 2023.Lanegativa a consuntivo 2023 (indebitamento netto pari a 7,6 milioni, rispetto al debito netto di 629 migliaia a fine 2022) viene descritta come "fortemente influenzata dalle capex previste a fronte dello sviluppo del business" e viene previsto un progressivo miglioramento fino ad una posizione di cassa per 2,1 milioni di euro al 2026.