Revolut accelera in Italia, aumento nuovi clienti con crisi banche

(Teleborsa) - Dall'annuncio del milione di clienti inè già cresciuta del 20%in soli cinque mesi. "Se confrontiamo il primo trimestre del 2022 e quello del 2023, i pagamenti effettuati con carta Revolut sono cresciuti del 100% e - in particolare - sono cresciuti del 120% i domestici e dell'82% quelli effettuati all'estero". Lo dice a Teleborsa, responsabile Sud Europa di Revolut, nel giorno in cui l'azienda ha rilasciato la sua nuova versione 9.0 dell'app, che include il nuovo prodotto bancario Conti Cointestati."Ciò dimostra che gli italiani stanno giàe non più come il conto da utilizzare principalmente in vacanza", sottolinea il manager della fintech britannica che intende creare una super app finanziaria.Guardando ai prossimi mesi, Zunzunegui spiega che la società sta "di molti italiani, e quindi una valida alternativa alle banche tradizionali, ma con delle soluzioni aggiuntive che altri non offrono. É innegabile che per diventare il conto principale con cui il cliente gestisce la maggior parte delle spese, dobbiamo introdurre prima di tutto l'IBAN italiano, che permette non solo di effettuare delle operazioni necessarie come le domiciliazioni bancarie, ma anche di ricevere lo stipendio o la pensione più facilmente, perchè nonostante la discriminazione degli IBAN sia illegale, purtroppo rimane una realtà anche in Italia".Revolut è al lavoro pere, quando sarà disponibile, i clienti potranno decidere se fare la migrazione oppure rimanere con l'IBAN lituano che hanno già. Inoltre, come già accaduto in altri paesi europei, la fintech punta all'introduzione, anche in Italia, di novità come i prestiti e i prodotti di risparmio."I nostrisono stati lanciati in Europa, Stati Uniti e Australia - racconta Zunzunegui - In Europa, nello specifico, sono attualmente disponibili per i clienti in Lituania, Polonia, Irlanda, Romania e Spagna. In tutti i mercati abbiamo avuto unasin dal momento del lancio, e in alcuni il successo è stato significativo: ad esempio nel mercato rumeno oltre 500.000 clienti - provenienti da centri urbani medio-grandi - hanno richiesto un prestito personale tramite la nostra app nei primi sei mesi".Intanto, la novità lanciata oggi è quella dei, "per assicurare ai nostri clienti, rispondendo alle esigenze di diversi tipi di persone e relazioni", afferma responsabile Sud Europa. "Per aprire un conto condiviso con Revolut non è necessario spiegare la tipologia di relazione, né dimostrare di vivere insieme, come invece richiesto da alcuni provider - aggiunge - Si tratta di un conto che può essere utilizzato in ambito familiare ma anche da partner, fratelli, coinquilini o amici".Revolut sembra quindi focalizzata sullo sviluppo di nuovi prodotti e non impensierita dalle turbolenze del mondo bancario degli ultimi mesi. "I servizi di Revolut non sono stati influenzati dai recenti avvenimenti, non abbiamo alcuna esposizione a tali eventi e continuiamo a operare normalmente - evidenzia il manager -e abbiamo lavorato rapidamente per fare l'onboarding di nuove aziende".Inoltre, "nella settimana successiva alla chiusura di SVB, Revolut Business - il nostro servizio per le aziende - ha registrato une un aumento di oltre il 5% nelle iscrizioni di nuove imprese, in particolare da parte di aziende di grandi dimensioni".