Turismo, FederTerziario: "Tornano le difficoltà di reperimento del personale qualificato"

(Teleborsa) - Con l'avvicinarsi dellasi ripropongono le ben notenel settore del turismo e della ristorazione. Fra le figurevi sono, ma anche addetti ad un settore specifico come il, che si fonda sulla presenza di professionisti in grado di garantire anche sostenibilità e cura del territorio.A lanciare l'allarme èorganismo datoriale che accoglie circa 85mila imprese sul territorio nazionale, ricordando che i dati Anpal registrano una domanda di oltre 750mila unità nel commercio e nel turismo nel quinquennio 2023-2027."Dopo la pandemia una serie di lavoratori, usciti dal turismo, si sono", spiega Emanuela D’Aversa, responsabile ufficio relazioni industriali FederTerziario, segnalando la persistente difficoltà a reperire personale qualificato.- ricorda - e che avrebbe bisogno di trovare delleche, attraverso la, possano convogliare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, puntando sulle, anche in ragione della sempre maggiore attenzione del cliente a queste tematiche".