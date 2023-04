Generali, Fitch assegna rating "BBB" a bond green Tier 2

Generali

(Teleborsa) - Fitch Ratings ha assegnato aldi 500 milioni di euro diun. Le obbligazioni sono valutate due notch al di sotto dell'Issuer Default Rating (IDR) di Generali pari a "A-" per riflettere l'ipotesi di recupero "sotto la media" di Fitch (un notch) e la valutazione del rischio di inadempimento "moderato" (un notch), in linea con i criteri dell'agenzia di rating.Fitch stima che ildi Generali (adeguato per le nuove notes) rimarràalla fine del 4M23, a seguito di un imminente rimborso parziale di 500 milioni di euro delle sue obbligazioni perpetue subordinate da 1,5 miliardi di euro in circolazione con una prima data di call a novembre 2025.