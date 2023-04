PNRR, con piena attuazione spinta del 3,4% a PIL 2026

(Teleborsa) - Semaforo verde dell'Aula del Senato al decreto sulla governance delcon 83 si, 57 no e 6 astenuti. Il provvedimento passa alla Camera e va convertito entro ilL'impatto delsi potrebbe tradurre in un 1% in più quest'anno, fino ad una potenziale spinta delanno finale del Piano. È la stima contenuta nel Programma nazionale di Riforma allegato al Def. Nell'ipotesi di realizzazione integrale di tutti i progetti del Piano così come attualmente previsti, quest'anno il Pil risulterebbe più alto dell'1% rispetto allo scenario che non considera tali spese, nel 2024 la spinta sarebbe dell'1,8%, nel 2025 del 2,7%, nel 2026 del 3,4%. La valutazione considera solo le risorse per progetti aggiuntivi, non quelli che si sarebbero realizzati anche senza ilNella delega fiscale verrà riservata attenzione alle famiglie: "nel quadro del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e degli equilibri di bilancio, per aumentare gli importi base dell'assegno unico, aiutare le famiglie con figli neonati e le famiglie numerose, nonché per superare alcune"Il primo obiettivo è superare gradualmente alcune delle misure straordinarie attuate negli ultimi tre anni e individuare nuovi interventi sia per il sostegno ai soggetti più vulnerabili che per il rilancio dell'economia", scrive nel Def il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, soffermandosi in particolare sui bonus edilizi: "passa anche attraverso la revisione degli incentivi come Superbonus e bonus facciate, che hanno avuto un tiraggio "nettamente superiore alle stime". Per questo il governo intende "rivedere l'intera materia degli incentivi edilizi" combinando l'efficientamento con la sostenibilità della finanza pubblica e l'equità distributiva.Inoltre, nel prossimo triennio