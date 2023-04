Charles Schwab, utile 1° trim sale a 1,6 miliardi di dollari. Sospende buyback

Charles Schwab

(Teleborsa) -, società statunitense che fornisce servizi di intermediazione e consulenza finanziaria, ha annunciato unper ildi 1,6 miliardi di dollari, in aumento del 14% rispetto agli 1,4 miliardi di dollari per il primo trimestre del 2022. L'utile per azione è stato di 0,83 dollari (+24%), mentreè stato di 0,93 dollari (+21%). I risultati erano più attesi del solito, per capire l'impatto dello stress bancario di marzo sulle banche di medie dimensioni, rispetto agli istituti più grandi."Il nostro quadro dei ricavi del primo trimestre riflette lodella società e idi interesse, parzialmente controbilanciati dalle decisioni di asset allocation dei clienti - ha spiegato il- I ricavi totali sono aumentati del 10% su base annua e hanno superato i 5 miliardi di dollari per il quarto trimestre consecutivo. Mentre idell'11% rispetto alla fine dell'anno precedente, poiché i clienti hanno riallineato le loro allocazioni attraverso la nostra ampia selezione di soluzioni di liquidità per transazioni e investimenti"."Allo stesso tempo, abbiamo beneficiato dei maggiori rendimenti delle attività derivanti dal marcato programma di inasprimento della Federal Reserve - ha aggiunto - Ciò ha contribuito arispetto al primo trimestre del 2022, aumentando i ricavi da interessi netti del 27% a 2,8 miliardi di dollari. Inoltre, le commissioni di gestione patrimoniale e amministrazione sono leggermente aumentate, mentre le entrate di negoziazione sono diminuite e le entrate dei conti di deposito bancario sono diminuite in parte a causa di una commissione di rottura una tantum di 97 milioni relativa alla cessazione dei nostri accordi con alcune banche".Alla luce dei recenti eventi nel settore bancario statunitense e della conseguente incertezza normativa, Charles Schwab ha deciso di. "Detto questo, un ritorno del capitale opportunistico è ancora una componente importante" della strategia, ha aggiunto il CFO, sottolineando che "gli attuali venti contrari si riveleranno transitori e rimaniamo ben posizionati per offrire valore a lungo termine ai nostri azionisti".