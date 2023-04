Exor: nuovi investimenti in healthcare, costituisce Lingotto per alternative asset

Exor

(Teleborsa) - Nel 2022ha approfondito la propria conoscenza dell'e investito quasi 1 miliardo di euro, ed è ora. Lo ha scritto il CEOnella lettera agli azionisti della holding della famiglia Agnelli.L'anno scorso Exor ha acquistato una partecipazione del 10% nel gruppo sanitario franceseper 833 milioni di euro e una partecipazione del 45% in, società italiana che gestisce ospedali e ambulatori, per 67 milioni di euro. Dopo aver completato la vendita del suo riassicuratore PartnerRE, Exor ha circa 6,5 miliardi di euro di liquidità disponibile per investimenti, di cui 5 miliardi di euro per acquisizioni.Grazie alla sempre più stretta relazione con l'Institut Mérieux e la famiglia Mérieux, "non vediamo l'ora [...] di beneficiare della loro profonda conoscenza ed esperienza nella nostra, in particolare all'interno del campi della genomica, della proteomica, degli strumenti per le scienze della vita, dell'imaging e degli strumenti", si legge nel documento.Elkann afferma anche che il lavoro sull'assistenza sanitaria "ha rafforzato la nostra visione chee il nostro interesse è solo cresciuto".Nessuna novità rilevante sulle aziende partecipate che vanno bene, ovvero, mentre in merito allaha detto che "ora un nuovo Presidente, Gianluca Ferrero, e un nuovo Amministratore Delegato, Maurizio Scanavino, che è anche alla guida della nostra media company GEDI, dove sta conducendo un turnaround di successo". "Alla Juventus, Gianluca e Maurizio saranno supportati da un nuovo Consiglio, e sonoper consentirle di tornare più forte sia dentro che fuori dal campo", ha sottolineato.Parlando del management, ha indicato che il CFO Enrico Vellano è diventato il nuovo CEO di. "Sotto la guida di Enrico, Lingotto inizierà la sua vita quest'anno comeinteramente controllata con circa 2,5 miliardi di euro di asset in gestione, grazie al contributo paritario di Covéa ed Exor".