Exor, utile 2022 sale a 4,2 miliardi. Il nuovo presidente sarà l'indiano Nitin Nohria

Exor

(Teleborsa) -, holding della famiglia Agnelli, ha chiuso il 2022 con undi 4,2 miliardi di euro rispetto agli 1,7 miliardi di euro del 2021. L'incremento netto di 2,5 miliardi di euro dell'utile è principalmente riconducibile alla plusvalenza netta realizzata dalla cessione di PartnerRe (2,4 miliardi).All'Assemblea sarà proposto unordinario di 100 milioni di euro, pari a 0,44 euro per azione (0,43 nel 2022).Al 31 dicembre 2022 laè positiva per 0,8 miliardi (+4,7 miliardi rispetto alla posizione negativa per 3,9 miliardi di fine 2021).Il(valore degli asset della società) a fine anno è pari a 28,2 miliardi di euro (era 31 miliardi al 31 dicembre 2021). Il Nav per azione è diminuito del 7,6%, ma - sottolinea Exor - ha sovraperformato l'indice Msci World di 6,6 punti percentuali, soprattutto per effetto della performance di mercato delle società quotate e della posizione finanziaria.Al 31 dicembre 2022 ilconsolidato di Exor attribuibile ai soci della controllante ammonta a 20,6 miliardi con un incremento netto di 3,86 miliardi, rispetto a 16,759 miliardi al 31 dicembre 2021.Il CdA propone all'Assemblea lae consigliere senior non esecutivo e di Sandra Dembeck e Tiberto Ruy Brandolini D'Adda come nuovi consiglieri non esecutivi.Il CdA ha approvato l'ultima tranche da 150 milioni di euro delda 500 milioni di euro.