Male Piazza Affari in una giornata debole per l'Europa

(Teleborsa) -, in una seduta priva di grandi spunti, dopo un forte avvio di contrattazioni che aveva portato gli indici ai massimi da gennaio 2022. L'attenzione degli investitori si concentra maggiormente sulla, iniziata venerdì scorsa e continuata nella giornata odierna. Inoltre, si attendono nuove: mercoledì la Federal Reserve pubblica il Beige Book, mentre giovedì la Banca centrale europea rilascia i verbali della riunione di marzo.Pioggia di vendite sull', che scambia con una pesante flessione dell'1,60%. Giornata negativa per l', che continua la seduta a 1.990 dollari l'oncia, in calo dello 0,72%. Prevalgono le vendite sul(Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 80,78 dollari per barile, in forte calo del 2,11%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +180 punti base, con ilche si posiziona al 4,24%.poco mosso, che mostra un -0,11%, sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,1%, e sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,28%., si muove sotto la parità il, che scende a 27.701 punti, con uno scarto percentuale dello 0,61%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 29.893 punti.Leggermente negativo il(-0,63%); con analoga direzione, in lieve ribasso il(-0,5%).di Piazza Affari, tonicache evidenzia un bel vantaggio del 3,01% (su nuove indiscrezioni sul consolidamento nel settore bancario italiano).In luce, con un ampio progresso dell'1,70% ( ordini per 1.000 nuovi autobus attraverso Consip).Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +1,44% (beneficia dall'annuncio di un'offerta per).Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dell'1,29%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,26%.In apnea, che arretra del 4,00%.scende dell'1,97%.Calo deciso per, che segna un -1,77%.Tra i(+2,54%),(+2,07%),(+1,52%) e(+1,06%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,82%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,70%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,53%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,50%.