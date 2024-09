Borse Ue, apertura positiva: bene anche Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Leavviano la giornata nel segno positivo spinte ancora dalle misure di stimolo annunciate dalla Cina e ancora prima dalla Fed.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,113. L'è sostanzialmente stabile su 2.625,1 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,39%), raggiunge 71,35 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +130 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,44%.piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,61%, giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,35%, e tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,18%.Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che avanza a 33.878 punti; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 36.011 punti.Guadagni frazionali per il(+0,45%); sulla stessa linea, in moderato rialzo il(+0,69%).di Piazza Affari, in luce, con un ampio progresso del 3,44%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +3,36%.Ben comprata, che segna un forte rialzo del 2,81%.avanza del 2,36%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,97%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,83%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.del FTSE MidCap,(+3,84%),(+2,94%),(+2,94%) e(+2,59%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,18%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,11%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,97%.