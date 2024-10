Borse UE prudenti. Focus su trimestrali

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Piazza Affari

Moncler

Brunello Cucinelli

STMicroelectronics

Stellantis

Inwit

Banco BPM

Prysmian

Banca Popolare di Sondrio

Ferragamo

Technoprobe

Tinexta

Zignago Vetro

Digital Value

(Teleborsa) -, mentre sono più deboli le altre borse di Eurolandia, il giorno dopo che la BCE ha tagliato i tassi di interesse. Gli investitori ora restano concentrati sulle prossime mosse della banca centrale europea in vista della riunione di dicembre. Intanto continuano le trimestrali sia in Europa che in America; da segnalare i conti di Netflix risultati sopra le aspettative degli analisti. Focus anche sul lusso dopo le trimestrali in crescita diffuse ieri da Brunello ed Essilorluxottica.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,084. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,47%: a spingere gli investitori verso i beni rifugio sono i timori di una escalation in Medio Oriente e l'imminenza delle elezioni negli Stati Uniti. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 70,86 dollari per barile.Torna a scendere lo, attestandosi a +119 punti base, con un calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,41%.senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,33%, e ferma, che segna un quasi nulla di fatto. Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,14% sul; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 37.260 punti, in prossimità dei livelli precedenti.di Milano, troviamo(+2,96%),(+2,73%),(+1,91%) e(+1,62%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,27%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,09%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,63%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,38%),(+3,49%),(+3,18%) e(+1,65%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,37%.