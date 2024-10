Mercati deboli. Milano si allinea

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, così come per Piazza Affari. L'attenzione degli investitori è rivolta all'inizio della stagione delle trimestrali (a partire dalle banche nella giornata di venerdì) e ai dati chiave sull'inflazione (domani, giovedì 10 ottobre). Attesa anche la pubblicazione dei verbali della Federal Reserve (stasera) e della BCE (domani).Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,20%. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,32%. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 73,84 dollari per barile.Sul fronte macroeconomico, in Germania la bilancia commerciale tedesca ha registrato un surplus di 22,5 miliardi di euro.Sulla parità lo, che rimane a quota +130 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,54%.fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,23%, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,44%, e resta vicino alla parità(-0,11%). Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 33.687 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 35.824 punti.di Milano, troviamo(+1,06%),(+0,95%),(+0,88%) e(+0,72%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,95%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,92%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,91%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,79%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,82%),(+1,07%),(+1,06%) e(+0,99%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,56%.