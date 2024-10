Piazza Affari è la migliore in Europa. Bene lusso e IVECO

S&P-500

(Teleborsa) -chiudono la seduta e la settimana, sostenute anche dal buon andamento di Wall Street, che vede muoversi poco sopra la parità l'. A sostenere i mercati concorre ancora la, che ieri ha annunciato un nuovo. Effetti positivi sono stati esercitati anche dalla, il cui PIL è cresciuto del 4,6%, ai minimi da 18 mesi e sotto il target del governo del 5%.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,20%. L'continua gli scambi a 2.714,9 dollari l'oncia, con un aumento dello 0,82%. Il(Light Sweet Crude Oil) crolla del 2,17%, scendendo fino a 69,14 dollari per barile, dopo il taglio delle stime di domanda da parte di AIE ed OPEC.In forte calo lo, che raggiunge +112 punti base (-10 punti base), con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,35%.piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,38%, deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, e composta, che cresce di un modesto +0,39%.Piazza Affari archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,47%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 37.370 punti.In moderato rialzo il(+0,54%); sulla stessa tendenza, in rialzo il(+0,79%).di Milano si segnala(+6,22%), in scia ai risultati positivi di Volvo.Recupera il lusso con(+2,63%), dopo i conti, e(+2,11%).Fra le banche si mette in luce(+2,15%).Le più forti vendite si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,42%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,85%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,55%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,90%),(+3,84%),(+3,45%) e(+3,22%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,52%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,48%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,25%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,62%.