Borse europee prudenti. Focus su dati e banche centrali

(Teleborsa) -, in linea con i principali mercati di Eurolandia. L'attenzione degli investitori è rivolta all'inizio della stagione delle trimestrali (a partire dalle banche nella giornata di venerdì) e ai dati chiave sull'inflazione (domani, giovedì 10 ottobre). Attesa anche la pubblicazione dei verbali della Federal Reserve (stasera) e della BCE (domani).L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,097. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,21%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,45% e continua a trattare a 73,24 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +130 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,53%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto; composta, che cresce di un modesto +0,4%. Trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia. Sostanzialmente stabile Piazza Affari, con ilche si ferma a 33.728 punti; sulla stessa linea, incolore ilche continua la seduta a 35.870 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+1,34%),(+1,11%),(+1,00%) e(+0,98%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,02%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,92%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,61%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,60%.Tra i(+1,90%),(+1,46%),(+1,44%) e(+1,31%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,54%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,18%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,32%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,24%.